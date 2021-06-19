غدا.. قطع المياه عن الخانكة لغسل الشبكات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مركز ومدينة الخانكة، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة مساء غدا الأحد وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، حيث أوضحت الشركة فى بيان لها أن الانقطاع نظراً لأعمال الصيانة الدورية لشبكات المياه .

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير الاحتياج من المياه خلال فترة الانقطاع.

وفى سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ لمدة 9 ساعات .

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال الجهاز التنفيذي بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادلة تمهيداً لتشغيلها.

وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بتوفير بدائل بتشغيل جميع المحطات الارتوازية و توفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن ١٢٥.