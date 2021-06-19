السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا: إعطاء 13.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 13.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وتشير البيانات إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ232 ألفًا و759 جرعة في اليوم الواحد. 

ووفقًا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا شهرًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد قبل نحو 23 أسبوعًا.
 

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا إلى 71. 1 مليون، والوفيات إلى 18 ألفًا.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و16 أسبوعًا، يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

هولندا كوفيد اللقاح كورونا لقاحات كورونا

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