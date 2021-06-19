المغرب يتسلم مليون جرعة جديدة من لقاح «سينوفارم» الصينى

تسلمت السلطات المغربية، مليون جرعة جديدة من لقاح (سينوفارم) الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأفادت السلطات - في بيان اليوم السبت - بأن الشحنة الجديدة ، وصلت إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادمة من (بكين) على متن طائرة شحن تابعة للخطوط المغربية.

وأشارت إلى أنه فور وصول الشحنة تم نقلها إلى مقر أماكن التخزين المبردة بمدينة (الدار البيضاء) في انتظار التوزيع على أقاليم المغرب.

يذكر أن وزارة الصحة المغربية أعلنت - أمس الجمعة - أن عدد الحاصلين على لقاح كورونا بلغ 8 ملايين و57 ألفًا و159 شخصًا.

يشار إلى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة بلغ حتى أمس 525 ألفًا و924 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 512 ألفًا و937 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 9 آلاف و233 حالة.