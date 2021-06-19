السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجزار» يستهل زيارته للعلمين الجديدة باجتماع مع استشارى مشروع الأبراج الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

استهل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، زيارته اليوم، لمدينة العلمين الجديدة، بعقد اجتماع موسع مع استشاري مشروع الأبراج الجديدة، التي سيتم تدشين بدء تنفيذها اليوم في المنطقة الجنوبية.

ويناقش الوزير مع الشركات الاستشارية آلية بدء التنفيذ بعد انتهاء الجسات، والتعرف على طبيعة الأرض التي سيتم تنفيذ المشروع عليها.

وتنفذ منطقة الأبراج الجديدة، شركة سي سيك الصينية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بواقع 5 أبراج بينها برج أيقوني بارتفاع 250 مترًا.

وتجرى عملية التدشين وسط احتفال كبير دعت له وزارة الإسكان اليوم، الصحفيين والإعلاميين، على غرار ما تم في تدشين بدء العمل في منطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذها نفس الشركة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جرى الإعداد والتجهيز لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا  (68 دورًا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، تنفذها الشركة الصينية المنفذة لأبراج العاصمة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورًا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وعددًا من المحال، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

وزير الإسكان الابراج الجديدة مدينة العلمين مدينة العلمين الجديدة الدكتور عاصم الجزار المنطقة الجنوبية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية

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