60 % من الشركات اليابانية تؤيد إلغاء أو تأجيل الأوليمبياد

أظهر استطلاع رأي أن أكثر من 60% من الشركات في جميع أنحاء اليابان مترددة في إقامة أوليمبياد طوكيو هذا العام بسبب المخاوف بشأن معدل التطعيم المنخفض في البلاد ضد كوفيد-19.



ووجد الاستطلاع - الذي أجرته شركة "طوكيو شوكو" للأبحاث عبر الإنترنت في الفترة من 1 إلى 9 يونيو، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم السبت - أن 7. 34% من 9163 شركة مشاركة في الاستطلاع تفضل إلغاء دورة الألعاب الأوليمبية، بينما أراد 3. 29% منها تأجيلها.



وعلى العكس من ذلك، ذكرت 36% من الشركات أنها تريد انعقاد الحدث الرياضي الكبير في موعده، بانخفاض حوالي 8 نقاط عن الاستطلاع السابق فبراير الماضي.



وفي إجابات متعددة، أوضحت 3. 76% من الشركات أن انخفاض معدل التطعيم هو السبب وراء رغبتهم في تأجيل أو إلغاء الأوليمبياد، تليها 7. 75% من الشركات التي أعربت عن مخاوفها حيال أن يتسبب وصول أفراد أوليمبيين من الخارج في تفاقم معدلات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.