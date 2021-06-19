السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الألمانى يبرر نهجه فى شراء الكمامات الواقية من كورونا

ينس شبان
ينس شبان

دافع وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن نهجه في شراء الكمامات الواقية من كورونا ضد الانتقادات.
 

وقال شبان في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "لم يكن لأحد أن يفكر في طلب كمامات غير معتمدة من طراز FFP2- من الصين، إذا كانت هناك كمامات معتمدة من FFP2- في أوروبا".

وذكر الوزير أن العالم كله اشترى كمامات من الصين، وقال: "أشعر أحيانًا كما لو أنني أعمل مع فرقة إطفاء أخمدت حريقًا كبيرًا، ثم يتردد أن الماء قد تسرب بينها"، موضحًا أن أكثر ما يهم بالنسبة له هو أن الجائحة قد تمت السيطرة عليه على نحو مشترك.
 

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات انتقد "الإفراط في شراء" الكمامات الواقية من كورونا، وشكى من أن المليارات من أموال الميزانية "لم تستخدم بجدوى اقتصادية لمكافحة الجائحة بشكل فعال".

وبالإضافة إلى ذلك، أضر الخلاف حول شراء كمامات واقية من كورونا من الصين، والتي يُحتمل أن تكون أقل جودة، بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وقال شبان: "بالنظر إلى الماضي، لا أقول إننا اتخذنا كافة القرارات على نحو صحيح، لكننا اتخذنا قراراتنا بنزاهة"، موضحًا أن شراء الكمامات كان مكلفًا، وقال: "لكن عدم وجودها كان سيكلفنا أكثر، في ذلك الوقت كان يهيمن على السوق وضع الغرب المتوحش، وفي غضون عام سيقول الجهاز المركزي للمحاسبات بالتأكيد إننا طلبنا جرعات لقاح أكثر من اللازم وباهظة التكلفة".


 وذكر شبان أن أشياء ضرورية لحماية السكان كانت ناقصة على نحو مؤقت خلال هذه الأزمة الأكبر في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وقال: "عندما يكون لك، بصفتك وزير الصحة، الاختيار بين إغلاق مستشفيات الأسبوع المقبل بسبب نفاد الكمامات أو الحصول على كمامات غير تقليدية - حينها اخترت المسار غير التقليدي".

كوفيد كورونا اللقاح المانيا برلين

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

«على طريقة ريا وسكينة».. تفاصيل العثور على جثة مسن مدفونة داخل منزله

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين