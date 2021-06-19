برلماني يثمن تكليفات الرئيس بتطوير النقل البحري وحركة التجارة مع إفريقيا

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالمتابعة المستمرة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بصفة خاصة، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة النقل البحرى وتسهيل حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية.

وقال زين الدين، في بيان، إن الرئيس السيسى هو أول قائد مصرى يعطى أولوية كبيرة لملف ربط مصر مع مختلف دول القارة السمراء لتحقيق الأهداف المرجوة وفى مقدمتها زيادة معدلات الاستثمار المصرى داخل القارة وزيادة التبادل التجارى بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، مشيداً بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الحكومة بملف تطوير النقل البحري، لما له من تأثير مباشر على حركة الصادرات المصرية، حيث بات يوفُر الخطوط الملاحية المنتظمة، أحد العوامل الأساسية لتنشيط حركة الصادرات، لاسيما مع دول القارة الإفريقية، في ضوء ما تتمتع به المنتجات والسلع المصرية من مميزات سعرية تنافسية وإدراك الدولة لأهمية ملف النقل والشحن، جعل هذا العنصر أساسيًا ضمن حوافز برنامج رد الأعباء لتعزيز الصادرات المصرية.

كما أشاد النائب بتأكيد الفريق كامل الوزير وزير النقل بأنه تم عرض عدد من مشروعات وزارة النقل للربط مع القارة الإفريقية خلال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار بشرم الشيخ، وتم إعداد جدول زمني لتنفيذ الآليات المقترحة لتوفير خدمات النقل البحري والخطوط الملاحية، ومشروعات وزارة النقل في الربط السككي والبرى والبحري والنهري، كما قامت الوزارة بالتخطيط والبدء في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تسهيل حركة الأفراد والبضائع مع قارة أفريقيا من خلال تطوير شبكة متنوعة في مجالات النقل المختلفة اضافة الى تأكيده أنه بدأ التنفيذ الفعلي لعدد من المشروعات والتي تشمل تطوير الموانئ المصرية، إلى جانب تطوير الشركات الملاحة المملوكة للدولة وتوسيع نشاط شركة المجموعة المصرية، باعتبارها الذراع التجاري للدولة في مجال النقل البحري.

كما أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بتأكيد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام على أهمية جهود تطوير الشركة الوطنية للملاحة، وأنه جار تدشين خط ملاحي منتظم مع شرق إفريقيا في إطار سعي الدولة لتعزيز فرص الصادرات المصرية في القارة.