«نساء مصر»: ملف الطفل شهد إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، إن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بملف الطفل، وذلك لإيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الأطفال هم بناة المستقبل، وهناك العديد من المبادرات والقرارات والتشريعات التى خرجت مؤخرا تصب جميعها في مصلحة الطفل وتحميه من الإستغلال وتضمن له حياة كريمة، خاصة وأنهم الثروة الحقيقية وبناة المستقبل.

وأضافت العبسى، في بيان لها، أنه بالأمس القريب احتفلت القارة الأفريقية باليوم العالمى للطفل الإفريقي، والذى يواكب يوم 16 من شهر يونيو من كل عام، وفى حقيقة الأمر الطفل القارة السمراء تولى الأطفال اهتماماً كبيرا، سواء فى ملفات سوء التغذية، الحق فى توفير مياه شرب نظيفة، والقضاء على مرض شلل الأطفال بنسبة كبيرة، هذا يؤكد أن القارة تتجه لتنشئة جيل قادر على بناء المستقبل وذلك من خلال تضافر الجهود جميعها، ومصر من أوائل الدول التي لها باع طويل فى ملف رعاية الأطفال.

وأشارت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، الدكتورة منال العبسي، إلى أن التصديق على قانون رقم 189 لسنة 2020 من قانون العقوبات الخاص بتجريم "التنمر" من أبرز التشريعات التى تستهدف إعلاء مصلحة الأطفال بشكل مباشر، إلى جانب تغليظ عقوبة الختان، وحملات التوعية فلم يقتصر الأمر على التشريعات فقط، ولكن هناك الكثير من حملات التوعية لضمان تحقيق فلسفة التشريع على الأرض.

وتابعت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر: بالإضافة إلى تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة، وتعديل اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمؤسسات الأيتام، وتطوير مؤسسات رعاية الأطفال بلا مأوي، وافتتاح العديد من مراكز التأهيل، وتفعيل نظام متكامل لفحص وتقييم وتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات البصرية.