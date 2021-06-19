برلماني يثمن طرح وحدات إسكان اجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة

ثمن الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة عن بدء طرح أول وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي لفئة محدودي الدخل، داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من العام المقبل، مؤكداً أن هذا الاتجاه من الحكومة يؤكد أن هذه العاصمة الجديدة ستكون لكافة الفئات وليس لفئة بعينها.

ووجه عبد الحميد، في بيان اليوم، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفكرة العبقرية لإنشاء العاصمة الإدارية والتى ستكون واحدة من اهم العواصم على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا، موجهاً تحية قلبية لكل يد مصرية شريفة ساهمت فى هذا الإنجاز التاريخى الذى سيكون له أثاره الإيجابية فى التخفيف من حدة الزحام والتكدس المرورى على مستوى محافظات القاهرة الكبرى بعد أن يتم نقل الوزارات ومجلسى النواب والشيوخ ومختلف الأجهزة الحكومية للعاصمة الادارية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن تأخر الحكومة فى طرح وحدات لمحدودي الدخل بالعاصمة الإدارية الجديدة يرجع إلى انشغال وزارة الإسكان بطرح مجموعة ضخمة من الوحدات السكنية المتنوعة في مدينة بدر، وسياسة الوزارة طرح الوحدات بعد إنهاء المشروعات.

وبحسب بيانات وزارة الإسكان، تم وجارى تنفيذ نحو 900 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، بتكلفة نحو 390 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 501 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي، بتكلفة 88 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 156.5 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 48 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 50.9 ألف وحدة بمشروع "دار مصر"، بتكلفة 16.75 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 6 آلاف وحدة أخرى، بتكلفة 2.08 مليار جنيه.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد شهد احتفالية الانتهاء من الأعمال الخرسانية بالبرج الأيقوني، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

ويضم مشروع منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.