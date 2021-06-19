بنجلاديش تستأنف تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية بلقاح سينوفارم

استأنفت بنجلاديش تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية، بجرعات من شركة "سينوفارم جروب" للأدوية، قدمتها الحكومة الصينية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.



وبعد أن حظرت الهند صادرات اللقاح، علقت بنجلاديش برنامجها للتطعيم ولجأت إلى الصين وروسيا للمساعدة. وقدمت الصين 1.1 مليون جرعة من لقاح سينوفارم كـ" هدية" إلى بنجلاديش.



وذكرت قناة "إيه تي إن نيوز" التلفزيونية الخاصة أن موظفي الصحة وأفراد تطبيق القانون من بين أول من حصلوا على أول جرعة من اللقاح اليوم السبت.



وتعتزم حكومة بنجلاديش شراء 15 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم".

وطعمت بنجلاجيش 6ر8% من سكانها المؤهلين لتلقي اللقاح -ممن يبلغون 40 عاما فأكثر- بجرعة ثانية من لقاح "استرازينيكا".

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملا جديدا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.