السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يضع التشيك ضمن قائمته للدول منخفضة الخطورة فى الإصابة بكورونا

كورونا في التشيك
كورونا في التشيك

 وضع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض، والوقاية منها، جمهورية التشيك على قائمته الخضراء، أو قائمة الدول ذات "الخطورة المنخفضة" من حيث الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يسهل السفر من وإلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكر راديو (براغ الدولي) - في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم السبت - أن جمهورية التشيك اتجهت أيضا إلى تخفيف قيود السفر، حيث أضافت كلًا من الولايات المتحدة وتايوان وألبانيا وهونج كونج ولبنان ومقدونيا الشمالية إلى قائمتها للدول الآمنة من عدوى فيروس كورونا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

ومن بين الدول غير الأوروبية ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الآمنة من حيث مستوى عدوى "كورونا"، أستراليا واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند.

كورونا كوفيد اللقاح التشيك المركز الأوروبي

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