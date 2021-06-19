موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية مع انتهاء كافة الشهور الميلادية وبداية شهر جديد لرغبة أصحاب المعاشات في معرفة مواعيد الصرف، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير جدول صرف المعاشات الذي تم وضعه من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومواعيد صرف زيادة المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021

اعتمدت هيئة التأمينات الاجتماعية الجدول الزمني الذي ينظم عملية صرف المعاشات أكثر من 10 ملايين مواطن من ماكينات الصرف الآلي للبنوك حيث تتم عملية الصرف خلال الفترة من يوم (1_ 3) يوليو المقبل بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالإضافة السنوية المقدرة ب 13% من قيمة المعاش خلال السنة المالية الجديدة (2021_ 2022) وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تستعد حاليا الهيئة للانتهاء من وضع الحسابات بمنافذ الصرف سواء البنوك أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.



جدول صرف معاشات المتقاعدين شهر يوليو 2021

تبدأ عملية صرف معاشات المتقاعدين من الذين بلغوا سن الـ 60 وفقا للجدول الزمني الذي وضعته هيئة التأمينات الاجتماعية الذي ينظم عملية صرف معاشات أكثر من 10 ملايين متقاعد من ماكينات البنوك الآلي atm حيث يتم صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه يوم 1 يوليو فيما يتم صرف المعاشات أكثر من 1000 جنيه وأقل من 2200 يوم 2 يوليو ويتم صرف المعاشات أكثر من 2200 جنيه يوم 3 يوليو المقبل يأتي جدول الصرف ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

اقرأ أيضاً

جدول صرف معاشات المتقاعدين عن شهر يوليو

قيمة زيادة المعاشات في السنة المالية الجديدة

يبحث أكثر من 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يوليو 2021 لصرف زيادة المعاشات الجديدة والتي تقدر بحد أدنى ب 130 جنيه وحد أقصى 1050 جنيه شهريا والمقدرة بـ 13% حيث تقدر التكلفة الإجمالية الزيادة ب 31 مليار جنيه شهريا، وذلك في الموازنة الجديدة للدولة والتي يبدأ تطبيقها في بداية شهر يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة (2021_ 2022) والتي يتم تحديد نسبتها سنويا وفقا لمتوسط معدلات التضخم التي تعادل 5% في العام الجاي.