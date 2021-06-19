«منتجي الدواجن»: سنستعين بوزارة الزراعة والبنوك لتمويل تطوير المزارع

قال المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن الاتحاد سيستعين بوزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنوك العامة والمتخصصة للحصول على قروض في عمليات تطوير مزارع الدواجن وتسهيل عمليات التصدير، واتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض الرسوم على التصدير وفتح أسواق جديدة في البلدان العربية والإفريقية لمنتجات الدواجن والبيض.

وأضاف العناني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاتحاد يواصل اجتماعاته مع المنتجين لتوفير البيانات من الأسعار واحتياجات المواطنين من البيض والدواجن للوقوف على الطلب والعرض وتحديد الكميات والمخزن والذي على أساسه يتم تحديد الأسعار من خلال الإنتاج المتاح، وهو ما يحدث مع كل أنشطة الاتحاد، حتى يمكن اتخاذ القرار في البيع والشراء وتحديد التكلفة وعمل حصر، من أجل تصدير الفائض، مشيرا إلى أن مصر بدأت تصدير بيض التفريخ ومائدة وأعلاف دواجن.

ومن جهته، قال الدكتور إياد حرفوش، رئيس شعبة الأدوية البيطرية وعضو اتحاد الدواجن، انخفاض إنتاج الدواجن سبب ارتفاع الأسعار والتراجع في الاستهلاك نتيجة قيام المنتجين ببيع القطعان البياض لحم، ما أثر على إنتاج البيض وقلة الإنتاج من الدواجن والبيض.

وأضاف حرفوش، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الإنتاج ترجع نتيجة وجود نفوق بنسبة تصل إلى 15% وبالتالي تحقيق خسائر للمربين وأسعار البيض حاليا تتراوح بين 36 و37 جنيه للكرتون، واستقرار أسعار الدواجن 26 جنيه في المزرعة، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بعمل شركة تسويق حكومية لضبط سوق وأسعار الدواجن والبيض، حيث أن تكلفة هذه الشركة كبيرة تصل إلى 400 مليون جنيه ولا يستطيع الاتحاد الداجني تأسيس هذه الشركة.