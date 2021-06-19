«بودي جاردات وأسلحة ومزارع».. محام يكشف ثروات محمد حسين يعقوب

وجه أحمد المنشاوي المحامي، حزمة اتهامات رصدها موكله مصطفى نعمت الله، خلال عمله خفيرًا لمزرعة العنب الخاصة بمحمد حسين يعقوب تتعلق بمخالفات تستوجب التحقيق بينها حيازة حرس الشيخ محمد حسين يعقوب لسلاح، وتزويد سياراته الفارهة بزجاج أسود على غير المصرح به في قانون المرور، كما كشف عن شراء يعقوب لمزرعة ثمنها 170 مليون وامتلاكه 3 مزارع أخرى وتهديد موكله بالقتل والدفن في غيط العنب.

وقال "المنشاوي" في تصريحات صحفية، إن موكله شاهد يعقوب خلال فترة ثلاث سنوات يحضر للمزرعة بسيارات زجاجها أسود على غير المصرح به في قانون المرور، كما أنه شاهد مع أشخاص “بودي جارد” لزوم حراسة الشيخ يحملون سلاح ولا يعلم هل تلك الأسلحة التي كان يشاهدها بحوزتهم مرخصة أم لا.

وقال المحامي إن موكله عمل خفيرخاص بالمزرعة منذ عام 97، ثم عرضها صاحبها للبيع فاشتراها "يعقوب" منذ 3 سنوات، وكان موكله هو الوسيط خلال عملية البيع والشراء، مضيفًا أن "يعقوب" أخبره أنه سيظل خفيرًا للمزرعة وسيحصل على مبلغ 100 ألف جنيه مقابل عملية السمسرة.

وتابع المحامي، أن محمد حسين يعقوب كان دائما يزور مزرعة العنب وبرفقته محمد عز، مدير أعماله الليبي الجنسية، مؤكدا أن موكله كان دائما ما يطالبهم بأجر متأخر 3 أشهر ولكن "يعقوب" ومدير أعماله اعتادوا مماطلته، وقال: "محمد حسين يعقوب كان بيجي دائما المزرعة.. ولما الخفير كان يطالبه بفلوسه كان يماطل ويقوله إحنا لا نقبل بالحرام ولا هناكل حقك وهنديلك فلوسك مستعجل ليه؟!.

وأضاف أحمد المنشاوي، أنه قبل ضبط وإحضار "يعقوب" للإدلاء بشهادته أمام المحكمة بيوم واحد، حضر مدير أعماله إلى المزرعة وطرده بحجة تعرضه للإصابة في ظهره وعدم قدرته على العمل في المزرعة،

وعندما رفض الخروج دون الخصول على مستحقاته الماليه تم تهديده بالقتل وعندما استمر في المطالبة بأجره المتأخر 3 أشهر، بإجمالي مبلغ 15 ألف جنيه، ونسبة السمسرة في بيع محصول العنب، ٢٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى نسبة السمسرة في بيع المزرعة، 100 ألف جنيه، قال له مدير أعمال "يعقوب": "ملكش حاجة عندنا ولو رجعنا المزرعة لقيناك موجود الدبان الأزرق مش هيعرف طريق جرة وهندفنك تحت شجر العنب".

وأكد المحامي، أن مدير أعمال محمد حسين يعقوب كان دائما يستقل سيارات فخمة وبزجاج "فآميه" وبها سلاح، واعتاد أن يحضر للمزرعة في أوقات متأخرة، مضيفًا أنه طالب موكله عدة مرات بإطلاق لحيته ولكنه رفض.

وأكد أن محمد حسين يعقوب يمتلك عدة مزارع، منها 3 مزارع في منطقة الخطاطبة، 44 فدان و30 فدان و35 فدان، ومزرعة على الطريق الصحراوي اشتراها بـ170 مليونا، ومزرعة بمنطقة كوبري العلمين بـ400 مليون.