إعلان العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية في دمياط

أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن اوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة دمياط، حيث حصلت مريم ابراهيم عبد العاطي صالح علي المركز الاول على مستوى المحافظة بمجموع درجات ٢٨٠ درجة، وحصلت إسراء مسعد طه الجوهري على المركز الثاني بمجموع درجات ٢٨٠ درجة.

كما حصلت مريم مصطفى طه الجمل على المركز الثالث على مستوى المحافظة ، والاء ابراهيم موسى نصار على المركز الرابع، واحمد شلبي الشحات على المركز الخامس، ومنة ايهاب عبد المعطي على المركز السادس.

كما حصلت هدير سامي عبد العزيز على المركز السابع على مستوى المحافظة، وحصلت منة الله على محمود فرحات على المركز الثامن، واحمد مصطفى صابر على المركز التاسع على مستوى المحافظة، وفاطمة محمد حامد على المركز العاشر.

واعتمد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط نتيجة الشهادة الإعداية للدور الأول بالمحافظة بعد أن تابع سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على أعمال المراجعة ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط انه شدد على لجان الكنترول عدم الإستعجال والتأني والدقة في الرصد وتطبيق قواعد العدالة لصالح الطلاب.

وشدد "وكيل الوزارة" على المشاركين بأعمال تقدير الدرجات بضرورة التحلي بالشفافية والمصداقية والدقة أثناء أداء عملهم من أجل صالح الطلاب للحصول على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية سارت بشكل منتظم، وتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، ومن جانبه قدم لكم موقع الدستور النتيجة كاملة للحصول عليها بكل سهولة، متمنيين لجميع الطلاب والطالبات كامل التفوق والنجاح.