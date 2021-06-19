مصادر أوروبية: نخشى عرقلة فوز إبراهيم رئيسي برئاسة إيران «مفاوضات فيينا»

قالت مصادر أوروبية مطلعة، نخشى أن يعرقل فوز إبراهيم رئيسي مسار مفاوضات فيينا، وفقا لما نقلته "العربية" فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف، فوز إبراهيم رئيسي (60 عاما) بمنصب رئيس المهورية الإيرانية بحصوله على "أكثر من 17.8 مليون" صوت من أصل 28.6 مليونا من أصوات المقترعين، علما بأن أكثر من 59.3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.

كما أعلن التليفزيون الإيراني، انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا للبلاد بعد أن حصد 17.8 مليون صوت بنسبة 62% من أصوات الناخبين.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، السبت، أن الدورة الأولى للانتخابات التي أجريت، الجمعة، أفضت إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لم يكشف اسمه، بينما تلقى المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي تهنئة منافسيه الثلاثة قبل صدور النتائج الرسمية.

وقال روحاني في كلمة متلفزة: "أهنئ الشعب على خياره، سأوجه تهاني الرسمية لاحقا، لكننا نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في هذه الانتخابات، و(ثمة) من تمّ انتخابه من قبل الشعب".

وفي منشورات عبر مواقع التواصل أو بيانات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، هنّأ المرشحان المحافظان المتشددان محسن رضائي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة الى الإصلاحي عبد الناصر همتي، إبراهيم رئيسي (60 عاما) الذي كان الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.

وأغلقت مراكز الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد 19 ساعة من التصويت، وفق وكالة الأنباء المحلية الحكومية "إرنا".

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، أن أبواب المراكز أقفلت بعد تمديد مهلة التصويت ساعتين، على أن يُسمح للموجودين داخل المراكز عند الإقفال بالإدلاء بأصواتهم.

ودعا كبار المسؤولين إلى مشاركة كبيرة في انتخابات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على طريقة تعاملهم مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة بما في ذلك ارتفاع الأسعار والبطالة وانهيار قيمة العملة.