اعترض على معاكسة شقيقته.. القبض على سائق وشقيقه اعتدوا على شاب بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، اليوم السبت، من القبض على سائق "توك توك" وشقيقه لاتهامهم بالاعتداء علي شاب بسبب اعتراضه على معاكسة شقيقته بمنطقة السلام.

البداية عندما تلقي قسم شرطة السلام بلاغًا بنشوب مشاجرة بمنطقة قباء دائرة القسم، بين مجموعة من الشباب قاموا بمعاكسة فتاة، تصدى لهما شقيقها، وخلالها قاما بالاعتداء عليه وأصاباه بقطع في الرقبة، وعلى إثره تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

علي الفورانتقلت رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أنها مشاجرة بين مجموعة شباب عاكسوا فتاة بالمنطقة، واعتدوا على شاب يدعى "هيثم 30 سنة بعد أن دافع عن شقيقته، وأصيب المجني عليه بقطع شريان في رقبته وتم نقله إلى المستشفى ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

-عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».