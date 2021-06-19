السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 335 شابًا بأسوان خلال مايو

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 335 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 964 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 580 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها وتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

وقال سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، قامت بتعيين 496 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 967 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 639 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

فيما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، بتعيين 372 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري خلال شهر مارس الماضي، منهم شابان من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1179 راغب عمل، فضلاً عن إسقاط 754 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة.

وتم أيضا خلال شهر مارس، صرف 103 آلاف جنيه لـ18 عاملًا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و19 ألفًا و380 جنيهًا رعاية صحية لـ14 عاملًا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، كما قامت بالتفتيش العمالي  على 203 منشآت (دوري نهاري) وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 154 منشأة أخرى.

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كتائب الحنجورى

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