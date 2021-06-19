حالات اختناق جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى جنين

أصيب عدة فلسطينيين، فجر اليوم السبت، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلًا عن مصادر أمنية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة جبع، ومداهمة أحد المنازل وتفتيشه، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، وجرت معالجتهم ميدانيًا.

وفى شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنًا بالقرب من مدخل بلدة سلواد.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عثمان محمد حماد، أثناء مروره من المكان.

جاء ذلك عقب يوم من الاشتباكات والمواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين فى محيط المسجد الأقصى أمس الجمعة.

ووقعت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواطنين فلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال قمعت وقفة أمام المسجد الأقصى، منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وردًا على إساءة مستوطنين لشخصه الكريم بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بما يسمى "مسيرة الأعلام"، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق، والسقوط والتعرض للضرب من قبل جيش الاحتلال خلال المواجهات.