السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحصيل 29 مليون جنيه مستحقات ومعاشات مصريين بالأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلًا عن معاشات الضمان وبلغت مليونًا و889 ألفًا و118 دولارًا، أي ما يوازي 29 مليونًا و562 ألفًا و696 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وقال هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، إن وزير القوى العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكاواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولًا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال مايو الماضي عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالي 14 عقدًا وتأشيرة عمل تم اعتمادها.

وأوضح الملحق العمالي بعمان طلعت السيد، أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 5 شكاوى، تمت تسوية 3 شكاوى منها وديًا، وشكويان تم تحويلهما للقضاء، فضلًا عن القيام بنحو 928 زيارة ولقاءً واستشارة، حيث تمت زيارة 14 جهة حكومية، وزيارتان لأصحاب الأعمال، وعقد لقاءات  مع التجمعات العمالية، والرد على 910 استشارات عمالية في المكتب وعبر الهاتف.

القوى العاملة شكاوي العمالة المصرية أصحاب أعمال مكتب التمثيل العمالي بالأردن المصريين في الخارج

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كتائب الحنجورى

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