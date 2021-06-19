السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسير 76 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمطار القاهرة اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران  بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 76 رحلة جوية بمعدل 53 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باري، روما، أبوجا، دبي، إسطنبول، جينيف، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، برلين، ميونيخ، أبوظبي، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمّان، الشارقة، أديس أبابا، عنتيبي، موسكو، فيينا، ميلانو، جوهانسبرج و19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات  6933 راكبا.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

وتلزم المطارات بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات المختلفقة.

يشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات الدولية.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

حجز مصر للطيران رحلات مصر للطيران مطار القاهرة وزارة الطيران تنشيط السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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