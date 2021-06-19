اليوم.. افتتاح التحول الرقمي بمقر النيابة الإدارية بالإسماعيلية

يقوم عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصحبة المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، واللواء شريف فهمي بشارة ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والمحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بزيارة مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يصل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، لديوان عام محافظة الإسماعيلية صباح اليوم، ثم يتجهون لمقر النيابة الإدارية لافتتاحه.