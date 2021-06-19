اليوم.. محاكمة عصابة في خطف تاجر عراقي وطلبت فدية مليون جنيه

تباشر الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مسلح بأكتوبر لاتهامهم في قضية حيازة أسلحة نارية وخطف تاجرعراقي الجنسية وتعذيبه وطلب مبالغ مالية من أهليته خارج البلاد كفدية مقابل تحريره.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص مسلحين بخطف المجني علية “إياد.ط.خ،” 41 سنة، تاجر، ويحمل الجنسية العراقية وقيامهم باحتجازه بالقوة في شقة بنطاق محافظة الجيزة والتعدي عليه بالضرب والتعذيب وإجباره على التواصل الهاتفي مع أهليته لطلب إرسال مبلغ مالي قدره مليون جنيه فدية من أهله المتواجدين بدولة العراق لإطلاق سراح رهينتهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين "محمود.ع.أ" ، 33 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"أحمد.ع.ع"، 19 سنة، عامل، و"جمال.ع.ع"، 18 سنة، عامل، و"سلمان.س.ل"، 55 سنة، تاجر خضار وفاكهة، و"أحمد.م.أ"، 28 سنة، عامل، و"على.ح.ح"، 32 سنة، عامل، و"محمد.ع.م"، 30 سنة، عامل، و"محمد.ع.أ" ، 40 سنة، سائق قاموا بارتكاب جرائم خطف وتعذيب واحتجاز المجني علية وإحراز الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر بدون ترخيص.

وقالت التحريات أن أسرة المجني عليه قامت بإبلاغ الشرطة المصرية التي شكلت فريق بحث عالي المستوى وتتبعت خط سير التشكيل العصابي، وحددت مكان المجني عليه وتمكنت من القاء القبض على المتهمين وتحرير المجني عليه، واعترف المتهمين بإرتكاب الواقعة لعلمهم المسبق بأن التاجر المخطوف ميسور الحال وأن فكرة شيطانية اختمرت في أذهانهم بخطفه وتعذيبة حتى يتحصلوا على مبلغ الفدية مستخدمين في ذلك القوة والتهديد بالسلاح، كما قرر المتهمين سرقتهم لمتعلقات المجني عليه هاتف محمول ومبلغ مالي وأوراقه الثبوتية “جواز سفر” .