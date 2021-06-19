مجلة أمريكية: مصر استعادت مجدها الدبلوماسي في عهد الرئيس السيسي

أشادت مجلة "واشنطن ريبورت أون ميدل إيست آفيرز" الأمريكية بقوة مصر الدبلوماسية، معتبرة أن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم وهي تحاول استعادة قوتها الإقليمية المعهودة، وربما كان آخر دور قامت به مصر أثبت أنها قوة إقليمية كبيرة دورها في وقف إطلاق النار في غزة.

وتابعت المجلة لقد انتهت الحرب في غزة في 21 مايو بوقف لإطلاق النار بوساطة مصر بعد 11 يومًا.

وأضافت المجلة: منذ رئاسة عبد الفتاح السيسي، تسعى مصر إلى زيادة دورها الإقليمي، وشاركت في العديد من أنشطة الوساطة، حيث توسطت القاهرة بين إسرائيل وحركة حماس في حرب غزة الأخيرة في عام 2014 ، ونظمت واستضافت، بالاشتراك مع النرويج والقيادة الفلسطينية، اجتماع المانحين الدوليين لدعم غزة بعد الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي، ولعبت دورًا كبيرًا في المصالحة بين حماس وفتح .

في هذه الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية، سعت مصر إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس ، إلى جانب فرنسا والأردن وقطر والأمم المتحدة.

وأمر السيسي بفتح معبر رفح بين مصر والفلسطينيين ، ونقل عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية.

كما أرسلت الحكومة المصرية فرق وساطة إلى حماس وإسرائيل بهدف إعادة الوقود إلى محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بالإضافة إلى ذلك ، تعهدت مصر بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين بعد وقف إطلاق النار إلى المنطقة.

موقف مصر فريد من نوعه



وقالت المجلة: ان القاهرة في وضع فريد في انتهاج سياسة الوساطة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. لان مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لها علاقة دبلوماسية مباشرة وقوية مع كل من إسرائيل وحماس، وهي الدولة العربية الوحيدة التي تشترك في حدود مع غزة.

وقالت المجلة إنه رغم سعى عدة دول لوقف إطلاق النار إلا أن محاولتهم فشلت تماما لأن القيادة المصرية هي التي تحتفظ بالدور القيادي في عملية التهدئة بين الجانبين.