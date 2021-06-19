لترشيد المياه.. توسع أفقي لتأهيل وتبطين 309 كيلو مترات من الترع

تعمل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير 5 مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



الالتزام بالجودة والإجراءات الاحترازية



ويواصل قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، السبت، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين 309،255 كيلو متر فى منطقة شرق الدلتا، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 53 كيلو متر طولى من الترع بنسبة تصل إلى 36%، كما يتم تأهيل ترعة الكردي ،وترعة حنس فى كفر الشيخ، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصول المياه إلى النهايات، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال التنفيذ.



وأكد المهندس طارق رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولاً إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.



وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، أهمية المشروع القومى فى تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة إلى إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً.



يذكر أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.