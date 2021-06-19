السبت 19 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استئناف أحمد فلوكس على حبسه أسبوعًا فى «الإزعاج وإساءة استخدام المحمول»

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

تباشر محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم السبت، نظر معارضة الفنان أحمد فلوكس على الحكم الصادر ضده بالحبس أسبوع وغرامة 200 جنيه لاتهامه بإزعاج رجل أعمال وسبه وقذفه.

وكانت أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة حكمًا في وقت سابق بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة أسبوع غيابيًا مع الشغل والنفاذ وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك عقب تقديم دفاع المجني عليه أدلة عبارة عن محادثات نصية عبر تطبيق "وتساب"، احتوت على عبارات مسيئة وتكرار الرسائل والاتصالات الهاتفية، حيث قام رجل أعمال (المجني عليه) باتهام أحمد فلوكس بإزعاجه من خلال استخدامه السيئ للهاتف المحمول.

 وأودعت المحكمة حيثيات حكمها في تلك القضية، بأن النيابة وجهت لـ"فلوكس" تهمة إساءة استعمال أجهزة التواصل التليفونية، حيث إنه تسبب عمدًا في إزعاج المجنى عليه وقام عمدًا بسبه وقذفه من خلال التليفون المحمول، مشيرة إلى أن الحكم جاء بموجب المادة ١٦٦ مكرر التي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة بالإضافة إلى غرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بهاتين العقوبتين كل من تسبب عمدًا في إزعاج الغير عن طريق إساءة استخدام أجهزة التواصل التليفونية.

وكان قد تقدم  رجل أعمال ببلاغ رقم ۱۱۷۹ لسنة ۲۰۲۱ جنح العجوزة يتهم فيه الفنان الشاب أحمد فلوكس، بالتسبب في إزعاجه عمدًا عن طريق إساءة استعمال التكنولوجيا وسب وقذف المجني عليه عن طريق هاتفه.

وذكر دفاع المجني عليه أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني عليه عن طريق "واتساب" وبالتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليه تبين حقيقة البلاغ وبإرسال الشكوى لنيابة العجوزة وفقًا لاختصاصها قررت إحالة القضية للمحاكمة والتي انتهت بحكمها ضد المتهم، وتقدم بمعارضة على الحكم تنظر اليوم السبت.

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كتائب الحنجورى

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