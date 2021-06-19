السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بداية من اليوم.. وصول 50 رحلة طيران سياحى لمطار مرسى علم الدولى

مطار مرسى علم الدولي
مطار مرسى علم الدولي

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من اليوم السبت، 50 رحلة طيران دولية سياحية أسبوعية قادمة من عدة دول مختلفة من بينها التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا ورحلات داخلية.

وكشف مصدر خاص بمطار مرسى علم الدولى عن أنه بداية من اليوم السبت ولمدة أسبوع من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى 50 رحلة طيران بينها 16 رحلة طيران من التشيك، و17 رحلة من بولندا، و8 رحلات من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا، وكذلك 8 رحلات من مصر للطيران "داخلية".

وأضاف المصدر، أنه من المتوقع ارتفاع معدلات وصول رحلات الطيران من أوروبا خلال الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الوصول الأسبوعى لأكثر من 70 رحلة أسبوعية بداية من الشهر المقبل .

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية المختلفة بمطار مرسى علم الدولي تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة، مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول أي سائح إلا بعد تحليل الـ pcr سواء كان معه أو يتم إجراؤه له داخل المطار.

 

موعد وصول الرحلات الروسية للغردقة وشرم الشيخ 

 

وقال عصام علي الخبير السياحي، إنه في ظل توقف الرحلات الروسية مع عدد من المقاصد السياحية العالمية بسبب جائحة كورونا وزيادة الطلب من السياح الروس على السياحة الداخلية في سوتشي وجزيرة القرم والجبل الأسود، ارتفعت أسعار الرحلات بنسبة تتراوح من٢٠% إلى٣٠% على خلفية هروب الروس من كورونا لقضاء عطلاتهم. 

وأضاف الخبير السياحي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن روسيا حددت أول يوليو القادم موعدًا لانطلاق الرحلات لعدة مدن عالمية، منها الغردقة وشرم الشيخ، خاصة بعد عودة عمليات التفتيش الأخيرة من المدينتين السياحيتين المصريتين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تنظيم ٧ رحلات لمصر.

ونوه الخبير السياحي بأنه قد يكون استئناف الرحلات الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ أول يوليو القادم بسبب الظروف الاقتصادية الروسية، حيث أدى ارتفاع أسعار تذاكر وجولات الرحلات السياحية الداخلية في روسيا إلى قيام الحكومة الروسية باستئناف الرحلات مع مصر بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة ٢٠ و٣٠% إلى جزيرة القرم وسوتشي والجبل الأسود ومقارنة بأسعار مصر.

وأوضح أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار الرحلات الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ من ٣٠ ألف روبل إلى ٣٥ ألفًا للشخص الواحد وأن تتراوح من ٦٠ ألف روبل إلى ٦٥ ألفًا لشخصين أسبوعًا أو ١٠ أيام في الفنادق ٤ و٥ نجوم.

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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