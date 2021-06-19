وزير الري يؤكد جودة أعمال تأهيل وتبطين الترع بالمحافظات

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس محمود السعدى، مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه، لاستعراض ومناقشة موقف تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الوزارة حالياً ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.



وأكد وزير الموارد المائية والري، أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع، مشيرًا إلى أهمية ما يحققه المشروع من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، وتحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.



رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل



وأوضح الدكتور عبد العاطى، أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ العديد من المشروعات بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل ،خاصة إنها مشروعات كثيفة العمالة، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه إلى نهايات الترع وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة.



وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 1915 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 5362 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1000 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8233 كيلومتر، بهدف ترشيد إستهلاك المياه وسهولة سريان مياه الرى.



وأوضح وزير الرى، أن جميع أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، والتأكيد على جودة الأعمال وعمل الاختبارات المطلوبة.