1108 إصابات جديدة و99 وفاة بكورونا في ألمانيا

سجلت السلطات الصحية الألمانية 1108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و99 وفاة ناجمة عنه، وسط انخفاض في معدل الإصابة الأسبوعي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر الماضي.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، حسبما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية اليوم السبت، أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 3 ملايين و721 ألفا و139 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 90 ألفا و369 حالة .

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ 3 ملايين و601 ألف و200 شخص حتى الآن.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملا جديدا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.