وكيل «تعليم مطروح» يتابع إجراءات نقل صناديق أسئلة امتحانات الدبلومات (صور)

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إجراءات نقل صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الأول للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي بمدرسة زاهر جلال الإعدادية إلى اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية والمهندس نبيل نجيب مدير التعليم الفني وعضو اللجنة والمهندس صبري حماد مدير الحملة الميكانيكية .

وتابع وكيل تعليم مطروح الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل نقلها إلى اللجان الامتحانية في كافة أرجاء مطروح مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

وكان عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم، أعلن عن جاهزية تعليم مطروح لانطلاق الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها مشيراً إلى أن الطلاب المسجلين الذين سيؤدون الإمتحانات يبلغ عددهم ٤٣٦٨ طالبا وطالبة موزعين على ٢٣ لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية وتضم ١٤٥٩ من المراقبين والملاحظين والمعاونين.

وأوضح سلامة أن تعليم مطروح حريص على تطبيق كافة التعليمات الوزارة وتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات.

وأوضح أن كل لجنة فرعية لن يزيد عدد الطلاب داخلها عن ١٤ ممتحنًا، مضيفا أن الامتحانات النظرية مستمرة حتى الثلاثين من الشهر الجاري، مؤكدا أنه تم تجهيز ١٨ استراحة للمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة مع توافر كافة الأجواء المعيشية المناسبة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري مضيفا أنه يتم تطهير وتعقيم كافة الاستراحات أولا بأول بالتعاون المثمر والبناء مع مديرية الصحة ووفق توجيهات اللواء قائد الإقليم .

إجراءات نقل صناديق الأسئلة

إجراءات نقل صناديق الأسئلة

إجراءات نقل صناديق الأسئلة

إجراءات نقل صناديق الأسئلة

إجراءات نقل صناديق الأسئلة

إجراءات نقل صناديق الأسئلة

إجراءات نقل صناديق الأسئلة

إجراءات نقل صناديق الأسئلة