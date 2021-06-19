24665 طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية اليوم

تنطلق اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة الإسكندرية، والتي يخوضها أكثر من 24 ألف طالب وطالبة بجميع مدارس التعليم الفني بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لانعقاد امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد

وأضاف أن عدد المتقدمين لامتحانات للدبلومات الفنية بمحافظة الإسكندرية، 24665 طالبا وطالبة، ويمتحنون في 90 لجنة، تشمل (39 تعليم فني صناعي، 45 لجنة تجاري وفندقي، و6 لجان زراعي).

وتابع أن عدد الطلاب في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 14 طالبا في اللجنة مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وتوفير الكحول والكمامات وتوزيعه على اللجان، وتوفير غرفة للعزل بكل مدرسة.



تجهيز استراحات لمراقبي الامتحانات

وأوضح « سعد» أنه تم تجهيز 32 استراحة لمراقبي امتحانات الدبلومات الفنية، تتضمن 14 استراحة للسيدات، و18 استراحة للرجال، على مستوى محافظة الإسكندرية.

وكان مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أعلن انطلاق فعاليات تظلمات طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الإعدادية 2020 /2021 اليوم السبت التاسع عشر من يونيو.

وأشار مدير المديرية إلى أنّ الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ ( عشرين جنيها ) لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها فى خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منهما مادة منفصلة فى إعادة التصحيح ثم يتوجه ولى الأمر بإيصال السداد إلى مقر الكنترول بالإدارة التي ينتمي لها الطالب ليأخذ رقمًـا فى الطلبات الخاصة بإعادة التصحيح ويتم إخطاره بموعد اطلاعه على صورة ورقة الإجابة والاطلاع يكون لولى الأمر والطالب فقط، ويُحظر تمامْـا استخدام الهواتف المحمولة عند الاطلاع ، ويتم إعلان نتيجة التظلمات بعد نهاية فترة التظلمات ويتم إخطار المدارس بنتيجة الاطلاع .