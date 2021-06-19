تأكيد مصر ضرورة تحريك الجمود بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر الشأن المحلي اهتمام صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، من بينه تأكيد مصر على ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة (رعد – 5)، كذلك استعدادات الحكومة لامتحانات الثانوية العامة.



ففي صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (مصر تؤكد على ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين)، ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا، أمس من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن شكرى أكد لنظيره الإسرائيلي على ضرورة تحريك الجمود الحالي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا لإطلاق عملية تفاوضية شاملة، على نحو يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في المنطقة، وأكد على استمرار مصر في القيام بدورها لدعم الجهود الرامية إلى تحقیق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

كما أكد شكري ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر بين الطرفين بما ينذر بتفاقم الأوضاع مجددا، فضلا عن الدفع قدما بجهود إعادة الإعمار والدعم التنموي لسائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، مشددا على حرص القاهرة على التحرك بخطوات عملية وجدية نحو تحقيق الأمن والاستقرار لكل شعوب المنطقة.



وتحت عنوان (وزير الدفاع: قادرون على التعامل مع جميع التحديات الداخلية والخارجية)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة (رعد – 5) بالذخيرة الحية، والتي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة بدأت بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة وملخص الأعمال السابقة والقرار المتخذ لتحقيق المهام المخططة، وتضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة الجوية لدعم أعمال قتال القوات القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي وبمساندة المدفعية لتدمير الاحتياطيات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، كما قامت العناصر المدرعة والميكانيكية بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة.

كما نقلت الصحيفة كلمة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والتي نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الشمالية العسكرية في تنفيذ كافة المهام التي تُوكل إليهم، وأشار إلى قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التي ترتبط بأمن واستقرار الوطن، لافتا إلى القدرة على التعامل مع كافة التحديات الداخلية والعدائيات الخارجية لمختلف القضايا، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى تُوكل إليهم بكفاءة واقتدار.



بينما ذكرت صحيفة (المصري اليوم) تحت عنوان (أعضاء "الدستورية العليا" في زيارة دير سانت كاترين ومتحف السادات) أن محافظة جنوب سيناء أعدت برنامجا مختلفا لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، لزيارة دير سانت كاترين، ومتحف الزعيم السادات بمنطقة وادي الراحة بسانت كاترين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الوفود الإفريقية المشاركة، من رؤساء المحاكم الدستورية، شاهدوا عروض الدولفين، كما زاروا مسجد الصحابة واستمعوا لشرح واف عن المسجد، والمركز الثقافي الإسلامي الملحق به، ثم قاموا بجولة حرة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ.

وأضافت أن خالد فودة محافظ جنوب سيناء أقام، مأدبة عشاء على شرف رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية، وأعضاء الوفود المشاركة في اجتماع القاهرة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بزيارة الوفود الإفريقية لمدينة شرم الشيخ في ختام فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى، متمنيا أن يستمتعوا بجمال شرم الشيخ ومقاصدها السياحية الخلابة، وزيارتهم مدينة سانت كاترين.

وأهدى محافظ جنوب سيناء، رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي عمرو درع المحافظة، كما أهدى جميع الحضور هدايا تذكارية وأوراق بردي والشال السيناوي تكريما واحتفاء بهم.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الشروق) تحت عنوان (تعليمات صارمة من "التعليم" بشأن إجابات أسئلة امتحانات الثانوية على الـ"بابل شيت") أن وزارة التربية والتعليم أعلنت خطوات الإجابة عن (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الخطوات تبدأ بقراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية، وملء البيانات بشكل صحيح، والتفكير في الأسئلة جيدا قبل اختيار الإجابة، وتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

وشددت الوزارة، خلال فيديو عبر صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك)، على أنه لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة لأن إجابة السؤال لن تحسب، بجانب التأكد من تطابق الإجابة على (التابلت) مع الورقة، وأنه في حالة عدم التطابق سيتم احتساب إجابة (البابل شيت) ولكن في حال ثبوت عدم تطابق جميع الإجابات سيعتبر ذلك احتيالا على الامتحان.

ولفتت إلى ضرورة التأكد من تطابق رقم السؤال فى ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة، واستخدام قلم جاف أزرق للإجابة، موضحة أنه إذا أراد الطالب تغيير الإجابة لا يستخدم مزيل الكتابة ولكن يقوم بالشطب على الإجابة عن طريق وضع علامة خطأ عليها ثم التظليل على الإجابة الصحيحة.

وأشارت (الشروق) إلى استعراض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، تقريرا من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ تضمن الخطة التي أعدها قطاع الطب الوقائي بالوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة والجامعات.