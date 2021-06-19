السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد ساعات قليلة

«الإسكان» تعلن انطلاق تنفيذ 5 أبراج بالعلمين الجديدة بينها ناطحة سحاب

وزير الإسكان ونائبه
وزير الإسكان ونائبه

يدشن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم السبت، انطلاق وبدء تنفيذ منطقة أبراج جديدة بمدينة العلمين الجديدة، بها برج أيقوني بارتفاع 250 مترًا عن سطح الأرض، تنفذها شركة سي سيك الصينية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على غرار منطقة الأبراج بالعاصمة الادارية الجديدة. 

 

وتجرى عملية التدشين وسط احتفال كبير دعت له وزارة الإسكان اليوم، الصحفيين والإعلاميين، على غرار ما تم في تدشين بدء العمل في منطقة الابراج بالعاصمة الادارية الجديدة التي تنفذها نفس الشركة.

 

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه جرى الإعداد والتجهيز لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تنفذها الشركة الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترا  (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، تنفذها الشركة الصينية المنفذة لأبراج العاصمة الادارية.

 

وبحسب الوزير، أنه من المقرر أن يتم تنفيذها خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأوضح الوزير، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، كما يجرى تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

العلمين الجديدة ناطحات سحاب ناطحات سحاب بالعلمين الجديدة منطقة أبراج بالعلمين الجديدة مشروعات وزير الإسكان

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كتائب الحنجورى

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