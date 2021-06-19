إصابة 3 عمال فى انقلاب دراجة بخارية بمدخل مركز ناصر ببنى سويف

أصيب 3 عمال، اليوم السبت، في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الفيوم الجديد بمدخل مركز ناصر في بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية دراجة بخارية بطريق الفيوم الجديد مدخل مركز ناصر.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم "ناصر محمد احمد 44 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالكتف الأيسر، وعبد القوي سيد وافي 27 سنة، مصابًا بجرح بالرأس حوالي 4 سم، وجابر بدي سيد 55 سنة مصابًا بجروح وسجحات بالجسم وجميعهم مقيمون بمركز ناصر".

وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.