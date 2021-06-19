السبت 19 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص بينهم أب وأبناؤه فى حادث تصادم ببنى سويف

حادث تصادم ببنى
حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم أب واثنين من أبنائه، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة المنيا بدائرة المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، وهم فرغلي حسن فرغلي 68 سنة بالمعاش مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وأبنائه وهم "شيماء" 28 سنة، مدرسة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، و"محمود" 30 سنة، مصابًا باشتباه كسر اليمني وجرح قطعي بالرأس حوالي 15 سم، وأنس شريف فتحي 6 سنوات مصابًا بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

كما أصيب محمد دسوقي حسين 34 سنة، سائق بجرح بالرأس حوالي 3 سم، ومايكل عادل كامل 38 سنة، تاجر، باشتباه كسر بالكتف الأيمن ومقيمان بشبرا بمحافظة القاهرة.

وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عنر جوده مدير المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق منفصل، لقي عامل مصرعه، غرقًا،، أثناء استحمامه في مياه نهر النيل بقرية جزيرة أبوصالح شرق النيل، بدائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى ناصر العام.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شاب في العقد الرابع من العمر أثناء استحمامه في مياه نهر النيل بقرية «جزيرة ابوصالح» شرق النيل، بدائرة مركز شرطة ناصر.

بني سويف محافظة ميكروباص حادث تصادم سيارات الإسعاف مستشفى بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2021 برقم الجلوس لـ3 إعدادي من «الدستور»

برقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 فى المحافظات على الدستور

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

نتائج الطلاب بالرقم القومى 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 القليوبية

طليقة تميم يونس تكشف عن تعرضها للاغتصاب الزوجي.. والمطرب يعلّق (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

جريمة الإخوان فى حق داعية عظيم

ثروت الخرباوي

رجائى عطية وحكاياته بين الحقيقة والخيال

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «٥-5»

ماجد حبته

صداع الحد الأقصى للأجور

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرتالفوتوغرافيا التاريخ (بصرت بما لم يبصروا به)

د. محمد عفيفي

فلسطين.. هل آن الأوان؟ «3-3»

ماجد حبته

بوتين - بايدن.. صفر - صفر

مؤمن المحمدي

النيل ما جاشي

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف يكتب: معارك بينيت

شكرى يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر مع فلسطين

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين