إصابة 6 أشخاص بينهم أب وأبناؤه فى حادث تصادم ببنى سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم أب واثنين من أبنائه، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخري ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة المنيا بدائرة المحافظة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، وهم فرغلي حسن فرغلي 68 سنة بالمعاش مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، وأبنائه وهم "شيماء" 28 سنة، مدرسة مصابة بجروح وسحجات بالجسم، و"محمود" 30 سنة، مصابًا باشتباه كسر اليمني وجرح قطعي بالرأس حوالي 15 سم، وأنس شريف فتحي 6 سنوات مصابًا بجروح وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

كما أصيب محمد دسوقي حسين 34 سنة، سائق بجرح بالرأس حوالي 3 سم، ومايكل عادل كامل 38 سنة، تاجر، باشتباه كسر بالكتف الأيمن ومقيمان بشبرا بمحافظة القاهرة.

وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عنر جوده مدير المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق منفصل، لقي عامل مصرعه، غرقًا،، أثناء استحمامه في مياه نهر النيل بقرية جزيرة أبوصالح شرق النيل، بدائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى ناصر العام.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شاب في العقد الرابع من العمر أثناء استحمامه في مياه نهر النيل بقرية «جزيرة ابوصالح» شرق النيل، بدائرة مركز شرطة ناصر.