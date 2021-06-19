«دلتا» يمثل 99% من متحورات كورونا فى بريطانيا

قالت الصحة العامة في بريطانيا، إن متحور "دلتا" الذي تم تحديده لأول مرة في الهند يمثل حاليا جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا تقريبا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أضافت أن “أحدث البيانات تظهر أن 99 في المائة من الحالات المتسلسلة جينيا في جميع أنحاء البلاد، هي من نوع "دلتا".

تم تسجيل حوالي 33630 حالة من هذا المتحور في الأسبوع الماضي، وفقا للصحة العامة في بريطانيا. ومتحور "دلتا" يُعتقد أنه ينتقل بـ65 في المائة في العائلات أكثر من متحور "ألفا"، الذي كان شائعا في حالات الإصابة في بريطانيا.

وأضافت الصحة العامة أن الزيادة في حالات متحور "دلتا" هي إلى حد كبير بين الفئات العمرية الأصغر، والكثير منهم غير ملقحين أو تلقوا للتو جرعتهم الأولى فقط.

قالت جيني هاريس، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، إنه من "المشجع" أن حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات لا ترتفع بنفس معدل الحالات، لكن الخبراء "سيواصلون المراقبة عن كثب".

وأبلغت بريطانيا عن 11007 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بالبلاد إلى 4600623، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الخميس.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين تأجيلا لأربعة أسابيع للخطوة الأخيرة من خريطة طريق بريطانيا للخروج من قيود كوفيد-19، حتى الـ19 من يوليو، وسط زيادة في حالات متحور "دلتا".

هناك معطيات جديدة نُشرت هذا الأسبوع من قبل الصحة العامة في بريطانيا، أظهرت أن لقاح استرازينيكا فعال بنسبة 92 في المائة ضد دخول المستشفيات، بسبب متحور "دلتا"، بعد أخذ جرعتين، ولقاح فايزر فعال بنسبة 96 في المائة ضد الحاجة لدخول المستشفى، بعد جرعتين.

وحذر خبراء من أن فيروس كورونا قد يستمر في التطور لسنوات قادمة، وهذا يعني في النهاية احتمال أن تفشل اللقاحات الحالية في الحماية من الانتقال، أو العدوى، أو حتى من الأمراض التي تسببها المتغيرات الجديدة.

ومن أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، هناك بلدان مثل بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تسابق الزمن لطرح لقاحات فيروس كورونا.