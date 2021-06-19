تراجع الإصابات الجديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

تراجعت الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 500 إصابة جديدة اليوم السبت مع تصاعد وتيرة حملة التطعيم في البلاد واستعداد الحكومة للإعلان عن نظام معدل للتباعد الاجتماعي.



وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 482 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 456 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 150720، ووفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما سجلت البلاد حالة وفاة واحدة بكوفيد1-9، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1997 وفاة منذ ظهور الفيروس، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية..



إصابات كورونا على مستوى العالم



أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.7 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و4629.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.