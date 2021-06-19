السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف يدمر طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

طائرة حوثية مسيرة
طائرة حوثية مسيرة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية: إن الهجوم يأتي في إطار استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف أنه يتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية لميليشيات الحوثي.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية توحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة لما يسهم في تعزيز وتوفير وتذليل الاحتياجات والخدمات الهامة والضرورية لمجتمع والشعب اليمني والتخفيف من معاناته التي أثقلت كاهله كنتاج لتداعيات الحرب وعدم الاستقرار ونهب  الحوثيين لمقدرات الدولة والتلاعب بموارده واوعيتها المختلفة تحت يافطات ومسميات شتى.

وشدد الرئيس اليمني، خلال اجتماعه، الذي ضم نائبه علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية بذل مزيد من الجهود لما من شأنه تحقيق تطلعات شعبنا في تجاوز تحدياته من خلال تكثيف جهود العمل الميداني والفعال في قطاعات وشرايين الحياة المتصلة بالعمل الخدمي والايرادي وبالتعاون والشراكة الفاعلة مع الاشقاء العرب والمجتمع الدولي، لافتاً إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي الذي بدوره يعزز الجهود على المستوى الامني والاستقرار المجتمعي.

وأشارت الرئاسة  اليمنية في بيانها، إلى الآثار الجسيمة التي خلفتها ولازالت الجماعة الحوثية في هذا الإطار فضلاً عن جرائمها المتواصلة تجاه شعبنا اليمني واستهدافها للعزل والابرياء في محافظة مأرب وفي مخيمات النزوح والمناطق السكنية والاعيان وغيرها، مؤكداة أهمية استيعاب متطلبات المرحلة وبما يتوافق مع تطلعات شعبنا ومرجعياته وثوابته الوطنية وجهود ودعم الاشقاء في هذا الإطار.

تحالف دعم الشرعية في اليمن طائرة بدون طيار مفخخة السعودية خميس مشيط اليمن الحوثيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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