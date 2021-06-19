السبت 19 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشيونال» تحتفى بأول سيارة مائية مصرية الصنع

أول سيارة مائية مصرية
أول سيارة مائية مصرية الصنع

احتفت صحيفة "ذا ناشيونال" بأول سيارة مائية مصرية الصنع تماما، حيث تعتبر هذه السيارة إضافة كبيرة لمحبي الرياضات المائية في مصر بشكل عام.

 وتابعت الصحيفة أن وجود هذه السيارة المصرية الصنع في الساحل الشمالي تعتبر إضافة هامة لزوار الساحل.

وتابعت الصحيفة: "لقد أدخلت أرقى الشواطئ هذه السيارة المائية بدلًا من الزلاجات النفاثة، والتي يعد مصنعوها المصريون بأن تكون أكثر أمانًا وقوة".

بينما صمم السيارة كريم أمين، 29 عامًا، واثنان من أقرب أصدقائه.

وقال أمين وفقا لما نقلته "ذا ناشيونال": إنه على الرغم من أن السيارة تبدو وكأنها سيارة عادية تماما، إلا أن الآلية الداخلية هي نفسها تمامًا مثل جت سكي "سيارة مائية" ولكن نظرًا لأن جسم السيارة أكبر من  الحجم الفعلي لسيارة جيت سكي فإنه السيارة المصرية لا تهزم في المياه وبالتالي تعد أفضل من السيارة الجت سكاي وبشكل عام تعد هذه الميزة من أهم عوامل الجذب للسيارة.

وقال إنه وزملاؤه كانوا يحاولون عمل تجربة رياضات مائية جديدة، وهو أمر لم يسبق لرواد الشاطئ رؤيته من قبل.

جدير بالذكر أن السيارة مجهزة بالعديد من الميزات عالية التقنية لجذب الأصغر سنًا مثل نظام ستيريو صوتي محيطي يمكنهم من خلاله توصيل الموسيقى من هواتفهم عبر البلوتوث فضلا عن  شاشة لمشاهدة الفيديو، ونظام تتبع GPS.

وتبلغ سرعة السيارة القصوى 70 كيلومترًا في الساعة، مما يجعلها خيارًا شائعًا لدى الباحثين عن الإثارة الذين يزورون الساحل الشمالي هذا الصيف.

وحاليًا، يقوم أمين وزملائه بتصنيع طراز واحد فقط من السيارة، يتسع لشخصين، ومع ذلك، فإنهم يعملون على نموذج أكبر يمكن أن يستوعب أسرة مكونة من أربعة أفراد.

وازداد الطلب على ركوب السيارات المائية منذ أن قدمها أمين وزملاؤه قبل بضعة أشهر.

كما زادت شعبية السيارة أكثر بعد نشر الصور ومقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع الأخيرة.

جت سكاي سيارة مائية اول سيارة مائية مصرية الصنع صحيفة ذا ناشيونال مصر البحر الاحمر

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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