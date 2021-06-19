«آراب نيوز» تبرز أهمية دعم مصر لاستقرار ليبيا والدعوة لإجراء الانتخابات

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" أهمية الدعم المصري الكبير لصالح استقرار ليبيا، حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد دعم القاهرة للحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار.

جاء ذلك عقب زيارة رئيس المخابرات عباس كامل إلى طرابلس، حيث التقى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، وتمت مناقشة كيفية تعزيز علاقات التعاون ودعم العملية السياسية في الدولة التي مزقتها الحرب.

كما أكد السيسي أن الجهود المبذولة من أجل الوحدة الوطنية في ليبيا ركيزة أساسية لاستقرارها، وجدد دعم مصر لإجراء الانتخابات الليبية.

كما دعا السيسي المؤسسات الليبية المعنية بالانتخابات المقبلة إلى أداء واجبها الوطني.

في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش على هامش اجتماع وزاري عربي بالدوحة مطلع الأسبوع الجاري.

وناقش الوزيران تطورات الأوضاع في ليبيا بشأن خطوات إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحضر مؤتمر برلين حول ليبيا في 23 يونيو الجارى.

وسيعقد مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا في 23 يونيو بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

أبرز المشاركين فى المؤتمر

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر كبار ممثلي حكومات مصر والجزائر والصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، ليبيا، المغرب، هولندا، روسيا، سويسرا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

تفاصيل وثيقة مؤتمر برلين

وأفادت وكالة نوفا الإيطالية، نقلا عن مصادر دبلوماسية في برلين، قولها إن الوثيقة النهائية ستؤكد على الاعتراف بالتقدم المحرز منذ مؤتمر برلين الأول الذي عقد في 19 يناير من العام الماضى، من توقف الأعمال العدائية، استمرار وقف إطلاق النار، ورفع الحصار النفطي، تشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب.

وأضافت المصادر الدبلوماسية، أن الوثيقة ستدعو، جميع الأطراف إلى أن تشجع على بذل المزيد من الجهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل ، والسماح بانسحاب متبادل و متناسق ومتوازن ومتسلسل للقوات الأجنبية، بداية من المرتزقة الأجانب، من ليبيا، وكذلك تطبيق واحترام عقوبات الأمم المتحدة، بواسطة إجراءات وطنية أيضًا، ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار.