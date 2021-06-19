السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيرو.. ضباط متقاعدون يلمحون لرفض الجيش الاعتراف بالرئيس الجديد

بيرو
بيرو

اعتبرت مجموعة من الضباط المتقاعدين في بيرو أن الجيش يجب أن يرفض الاعتراف بانتخاب اليساري بيدرو كاستيليو رئيسا للبلاد في حال عدم التحقيق في حالات التزوير المحتملة لنتائج الانتخابات.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أكد الرئيس البيروفي المؤقت فرانسيسكو ساغاستي الذي من المتوقع أن يسلم مهامه للرئيس المنتخب بيدرو كاستيليو في 28 يونيو، أن رسالة من مجموعة الضباط بهذا الشأن وصلت إلى الأركان العامة للجيش البيروفي، و هي تحمل تواقيع 80 ضابطا سابقا.

ودعت الرسالة القادة العسكريين إلى "التعامل بحزم" مع "المخالفات التي حصلت" أثناء التصويت، و إلا سيكون هناك "قائد عام غير شرعي" للقوات المسلحة.

وأضاف ساغاستي أنه أمر بفتح تحقيق في "تصرفات ضارة" مخالفة للقانون، داعيا القوات المسلحة لعدم التدخل.

وجرت الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في بيرو يوم 6 يونيو الجاري، و فاز فيها اليساري كاستيليو على ابنة الرئيس الأسبق، اليمينية كيكو فوجيموري بفارق 40 ألف صوت فقط.

وتحدثت فوجيموري عن تزوير نتائج الانتخابات و طالبت بإلغاء الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية التي فاز فيها كاسيتليو.

وعلى صعيد آخر، بدأت بيرو حملة التلقيح ضد وباء  كورونا المستجد “كوفيد-19” التي تركز على النساء الحوامل فوق سن 18 عاما، وفقا لما أعلنه وزير الصحة اوسكار أوغارتي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال الوزير خلال بدء الحملة في ليما: "اليوم نبدأ بالنساء الحوامل و ستكون هذه حماية مهمة جدا لجميع أمهات المستقبل".

و حث أوغارتي جميع النساء الحوامل اللائي لا يقل حملهن عن 28 أسبوعا، على التلقيح لحماية أنفسهن من المرض.

و سجلت بيرو 1998056 حالة إصابة و188100 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 حتى الآن.

 

جديد ضباط الرئيس رفض رئيس الرئيس الجديد بيرو

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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