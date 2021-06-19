أوغندا تفرض حجرا صحيا لـ6 أسابيع بسبب ارتفاع إصابات كورونا

أوغندا تفرض حجرا صحيا لستة أسابيع بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19

أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إجراءات جديدة لمواجهة "كوفيد-19"، تشمل تعليق التنقّلات داخل البلاد لمدّة ستّة أسابيع على الأقلّ، في وقتٍ بلغ معدّل الإصابات مستوى قياسيًّا في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، ستُحَظّر نقليّات الركّاب الخاصّة منها والعامّة، لكنّ الحدود ستظلّ مفتوحة للسيّاح ونقل البضائع، وسيسري حظر للتجوّل من الساعة 19,00 حتّى الخامسة والنصف صباحًا.

وقال موسيفيني في خطاب متلفز: "كلّ المركبات التي تقلّ الركّاب ستتوقّف عن العمل"، ونصح بإبقاء العمّال داخل المصانع ومواقع البناء.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ الجمعة الساعة 22,00، وستبقى سارية ستّة أسابيع على الأقلّ، وكانت أوغندا فرضت السنة الفائتة إجراءات صارمة رغم عدم تسجيها سوى عدد قليل من الإصابات، لكنّ الجائحة اشتدّت في الأسابيع الفائتة، وهو ما يعرّض النظام الصحي الهشّ للخطر.

وقال أطبّاء لوكالة "فرانس برس"، إنّ نقص الأكسجين والأدوية أثّر على المستشفيات، في وقتٍ زادت الإصابات اليوميّة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من 100 إلى أكثر من 1700، على الرغم من الإجراءات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، بما في ذلك إغلاق المدارس والحانات، ومنع معظم التجمعات، وحذّر موسيفيني من أنّ المستشفيات مكتظّة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي