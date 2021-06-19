شركة طيران كندية تطلق أولى رحلاتها لمصر من مونتريال

أعلنت شركة طيران كندا عن إطلاق أولى رحلاتها من مونتريال في كندا إلى مصر، وفقًا لما نقله موقع نيوز واير.



وقال الموقع إن شركة Air Canada الكندية قامت بتشغيل أول خدمة طيران بدون توقف بين مونتريال والقاهرة، لخدمة المجتمع المصري الكبير الذي تم تأسيسه في مونتريال وجميع أنحاء أمريكا الشمالية، وتوفير بوابة إضافية إلى إفريقيا.

وقال مارك جالاردو، نائب الرئيس الأول لتخطيط الشبكات وإدارة الإيرادات بالشركة الكندية: "يسر شركة طيران كندا أن تقدم أولى رحلاتها المجدولة إلى مصر، ونحن نعيد بناء شبكتنا الدولية بشكل استراتيجي من خلال إضافة خطوط جديدة تدعم الترفيه وزيارة الأصدقاء والسفر العائلي، و مع وجود عدد قليل من الخيارات المباشرة إلى مصر من أمريكا الشمالية، نرى فرصًا لإطلاق رحلات جديدة بدون توقف إلى القاهرة من مونتريال حيث يوجد مجتمع مصري راسخ".

وأضاف: "قد قمنا أيضًا بعمل مسارات ملائمة من وإلى رحلاتنا إلى القاهرة من جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة في مركز مونتريال الخاص بنا، يوضح هذا المسار الجديد التزامنا بإعادة بناء الشركة وخططها بعد تأثرها بوباء كورونا".

وتقدم شركة طيران كندا ثلاث رحلات أسبوعيًا على متن طائرة بوينج 787-8 دريملاينر تتسع لـ 255 مقعدً،ا وتتميز بخيار من ثلاث مقصورات للخدمة: "درجة طيران كندا المميزة، والدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية".

ويمكن للعملاء أيضًا جمع واسترداد أميال Aeroplan من خلال برنامج الولاء الرائد في كندا عند السفر مع Air Canada، ويتمتع العملاء المؤهلون بإمكانية الوصول إلى أولوية تسجيل الوصول، وصالات Maple Leaf، وأولوية الصعود إلى الطائرة وغيرها من المزايا عند توفرها.

وستتم إعادة فتح صالة Maple Leaf الموجودة على البوابات المحلية في Montreal-Trudeau في 23 يونيو، مما يوفر الوصول إلى العملاء المؤهلين على الرحلات المحلية والدولية.