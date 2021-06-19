السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«إحنا قفلنا صفحتك».. لمياء حلاوة ترد على ياسمين عبد العزيز

لمياء حلاوة وياسمين
لمياء حلاوة وياسمين عبد العزيز

نشر رجل الأعمال محمد حلاوة فيديو عبر خاصية "استورى" على "إنستجرام"، لأخته لمياء حلاوة تعلق فيه على ما نشرته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك" تعليقًا على لقاء ريهام حجاج مع الإعلامية بوسى شلبى والذى تحدثت خلاله عن كواليس زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة.

وقالت لمياء حلاوة في الفيديو: "الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتى وأختى وزوجة أخويا، أنا فرحانة جدا بيه، خاصة إنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها".

وتابعت: "الحاجة اللى ضايقتنى وأزعجتنى جدا، ودى حاجة عائلية، إن أنا فوجئت بكلام بيتقال من كم ساعة.. زى حرابيق.. وكلام ميتصحش يتقال.. يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم.. وبيتقال علينا كلام غلط وإحنا مابنردش عشان مصلحة ولادنا.. عشان ده اللى اتعلمناه في الدنيا إننا نخاف على ولادنا".

ووجهت كلامها إلى ياسمين عبد العزيز: "بس الظاهر إن فيه ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده.. إحنا خلاص خرجناكى من حياتنا وقفلنا صفحتك.. مش بس كدة ما بنفتكركيش.. وعايزينك انتى كمان تركزى في صفحتك وتنسينا.. وحاولى إن أنتى تكونى سعيدة.. لإن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك.. يارب يكون الكلام ده وصلك.. لأن أنتى بكدة بتبوظى الصفحة الجديدة بتاعتك كمان".

وكانت قد شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي شارك في بطولته معها زوجها الفنان أحمد العوضي وشارك فيه أيضا كل من الفنانة دنيا عبدالعزيز وعايدة رياض وفتوح أحمد وبسنت النبراوي وهدي الإتربي ومحمد يونس وصبا الرافعي وآخرون وعدد كبير من الفنانين والفنانات وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج مصطفى فكري ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

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وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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