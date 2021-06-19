السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تحدد شروطها لعقد قمة جونسون بوتين

بريطانيا تحدد شروطها لعقد قمة بين جونسون وبوتين

جونسون
جونسون

صرح وزير الدفاع البريطاني بين والاس بأن لقاء القمة بين رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممكن، في حال تخلت موسكو عن "أنشطتها الخبيثة".

 

وقال والاس في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "للأسف لا نزال نرى أنشطة خبيثة، لكنني أعتقد أننا سنحكم على الرئيس بوتين تبعا لأعماله".

 

وأضاف أن "بوريس جونسون بلا شك منفتح على اللقاءات مع الجميع، عندما يكون من الضروري اتخاذ خطوة مهمة. ونحن نأمل بأن الخطوة باتجاه تطبيع العلاقات مع روسيا سنقوم بها، ولكن بعد أعمال معينة".

 

وتعليقا على اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، قال الوزير البريطاني إنه يمثل "انطلاقة مواتية".

 

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني دومينيك راب، وأكد ضرورة تخلي بريطانيا عن الاتهامات الباطلة لروسيا، مشيرا إلى أن الجانب البريطاني هو المسؤول عن الحالة السيئة للعلاقات بين البلدين، داعيا لندن إلى "تعاون مسؤول".

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