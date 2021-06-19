السبت 19 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يدعو إلى زيادة التطعيم مع انتشار السلالة "دلتا" في الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكى يدعو إلى زيادة التطعيم ضد كورونا مع انتشار سلالة «دلتا»

بايدن
بايدن

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بجهود التطيعم في الولايات المتحدة، معلنًا أنه تم إعطاء 300 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا (كوفيد19-) في أول 150 يومًا من حكمه.

وجاء هذا التطور المهم مع تحذير من تراجع معدلات التطعيم، واستمرار انتشار السلالة "دلتا" من الفيروس، مما دفع بايدن إلى التحذير من أن الإصابات يمكن أن ترتفع مجددًا إذا لم يبذل الأمريكيون قصارى جهدهم.

وقال الرئيس في تصريحات بالبيت الأبيض: "وحتى نحن نحقق تقدمًا كبيرًا، لا تزال (الجائحة) تشكل تهديدًا خطيرًا وقاتلًا.. والبيانات واضحة، إذا لم تحصل على اللقاح، فأنت معرض لخطر الإصابة بمرض خطير أو الموت أو نشر الفيروس".

ويبدو أنه من غير المرجح أن تنجح الولايات المتحدة في تحقيق هدف بايدن المتمثل في تطيعم 70 % من البالغين بحلول الرابع من يوليو.

وحصل 65 % من البالغين في الولايات المتحدة على جرعة واحدة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في حين حصل 147.8 مليون أمريكي أو 42.6 % على التحصين الكامل بتناول جرعتي لقاح.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وظهر فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الولايات المتحدة يدعو بايدن التطعيم لولايات المتحدة الولايات تطعيم سلالة دلتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

كتائب الحنجورى

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