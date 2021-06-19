السبت 19 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: الاستقلال الدفاعى الأوروبى وعضوية حلف الأطلسى متوافقان

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هدف الاستقلال الدفاعي الأوروبي يمكن أن يتوافق مع العضوية في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي قبل محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا: "لقد نجحنا في زرع فكرة أن الدفاع الأوروبي والاستقلال الدفاعي الاستراتيجي يمكن أن يكونا مشروعا بديلا للمنظمة عبر الأطلسي، لكنه في نفس الوقت مكون قوي جدا في هذا الأمر".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبدى احترامه للاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي وكذلك رغبته في العمل مع الاتحاد الأوروبي كشريك.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق إن بلاده تعهدت بتوفير ما يتراوح بين 30 و60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن توفير كميات أكثر من اللقاح للاتحاد الإفريقي، ضمن تعهدات قادة قمة مجموعة الدول السبع بتوفير مليار جرعة لقاح لتحصين سكان العالم من الإصابة بالفيروس.

وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته في المؤتمر الختامي لقمة مجموعة الدول السبع ونقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن القمة استهدفت تسريع وتيرة تلقيح سكان العالم ضد فيروس كورونا، وضمان أن تلقيح 60% منهم العام القادم.

وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى أن القارة الإفريقية تمثل 20% من المناطق المحتاجة للقاحات في العالم، مضيفا "نحن بحاجة إلى مساعدة القارة بأكملها وكافة القارات لزيادة القدرة الإنتاجية، وإفريقيا تستطيع أن تنهض".

وأوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد أنه من أجل تحقيق ذلك لا بد من رفع بعض القيود على الصادرات، لذا قام قادة القمة بالالتزام معا برفع القيود على الصادرات، وألا نجعل حروب حماية الملكية الفكرية تمنع الهدف الرامي نشر اللقاحات حول العالم.

استقلال الدفاع عضوية ماكرون الاوروبي حلف الأطلسي الاستقلال دفاع الاطلسي

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كتائب الحنجورى

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