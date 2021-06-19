بلينكن يبحث المخاطر الناجمة عن السيل الشمالى-2 مع نظيره البولندى

بلينكن يبحث "المخاطر" الناجمة عن "السيل الشمالي-2" مع نظيره البولندي

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي زبيغنيف راو، "المخاطر" التي يمثلها مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، جاء في بيان عن الخارجية الأمريكية، أن "بلينكن أكد على قوة الشراكة البولندية الأمريكية بالنسبة للناتو والمجتمع الأطلسي في ما يخص التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية".

وأضاف البيان أن "الوزير بحث التعاون مع بولندا في التعامل مع المخاطر التي يمثلها "السيل الشمالي 2" على أمن الطاقة الأوروبي".

وشدد بلينكن خلال المكالمة على "أهمية حماية قيمنا الديمقراطية، بما في ذلك حرية الإعلام، واحترام الحقوق المدنية، بينما تتطلع بولندا لتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في عام 2022".

يذكر أن بولندا هي إحدى الدول في شرق أوروبا التي تعارض مدّ "السيل الشمالي 2" عبر بحر البلطيق، لكن روسيا وألمانيا قد أكدتا أن المشروع تجاري بحت ولا يوجد هناك أي سبب لتسييسه.

وعلي صعيد آخر ، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق ، إن الولايات المتحدة ستبقي مئات العقوبات على إيران حتى لو توصل البلدان إلى تسوية لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وفي حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا، والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن "سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي"، على ما أوضح بلينكن خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن.

وأضاف أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق، وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".

وأضاف: "أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق، وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها".