برلمانى إيطالى: من غير المقبول أن يخلق الوافدون بؤرا لكورونا

أكد برلماني إيطالي يميني أنه من غير المقبول أن يخلق المهاجرون الوافدون إلى بلاده بؤرا لـ"كوفيد 19".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، أضاف رئيس كتلة حزب الرابطة بمجلس النواب ماسيميليانو فيدريجا في تصريحات إذاعية أن "مكافحة الهجرة غير النظامية تكتسب أهمية أكبر في سياق الطوارئ التي نمر بها".

وتابع: "ليس من المقبول في الواقع أنه نتيجة لوصول المهاجرين تحديدا، ظهرت حالات تفش جديدة للعدوى، كما حدث في مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا التي يمكن أن تقوض النتائج التي تحققت من خلال بذل كثير من الجهد في مكافحة الوباء".

وخلص فيدريجا إلى القول إنه من الضروري أن تضمن وزارة الداخلية استجابات فورية وملموسة لتجنب إحباط الجهود التي تبذلها المؤسسات والمواطنون.



إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 177.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و995361.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.