تشديدات بمنع الغش مع بداية امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية فى كفر الشيخ

تنطلق اليوم السبت، ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية بمحافظة كفر الشيخ ، وسط استمرار العمل بتفعيل اعمال الرش والتعقيم بكافة المعاهد التي يتم إجراء الامتحانات بها بكافة مراكز ومدن المحافظة والتى تبدا باكر اليوم السبت 19 يونيه 2021.

وكانت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، قد عقدت إجتماعًا بمديري المراحل وموجهي عموم المنطقة؛ لبحث آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث رأس الاجتماع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، في حضور مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

خلال اللقاء أوضح رئيس المنطقة أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تعد واجبًا وطنيًّا لا يحتمل أي تقصير خلال مدة انعقادها، مضيفًا أن المقصر خلالها لا يلومن إلا نفسه.

وتناول الاجتماع التنويه بأهمية المحافظة على سلامة الطلاب أولًا، والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة.

كما تم التشديد على التصدي لظاهرة الغش ومنعه منعًا باتًّا بكل أساليبه، كما شدد رئيس المنطقة على الحضور، بمنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل مقار اللجان، عدا رئيس اللجنة ومساعده والوكيل الثقافي باللجنة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة ضوابط العمل بمراكز توزيع الأسئلة والإعداد الجيد لها، والتأكد من إحكامها وتأمينها علي أكمل وجه، كما ناقش الاجتماع الضوابط الخاصة بخطابات الندب في حالة وصول طلبات لدعم اللجان، وكذا تم مناقشة ضوابط قبول الأعذار وكيفية التعامل معها.



وفي نهاية الاجتماع أوصى الدكتور عبد الناصر الحضور بأهمية التكاتف والتعاون؛ للعبور بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام إلى بر الأمان، دون رصد أية إعاقات أو حدوث مشاكل، مطالبًا الجميع بأهمية التصرف والتعامل بحكمة خلال متابعة سير اللجان، مع اتباع الدقة في تنفيذ التعليمات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد، بشأن ضوابط امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وفي الختام أشار رئيس المنطقة إلى تواجد غرفة عمليات بالمنطقة تم تشكيلها وإعدادها بشكل جيد؛ لتعمل على مدار الساعة، لاستقبال أي استفسار أو تساؤل يخص سير أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية، كما أشار رئيس المنطقة إلى جاهزية غرفة عزل بكل لجنة؛ لتكون على استعداد تام لاستقبال أية حالة طوارئ.